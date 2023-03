Lombardia: Feltri, i consiglieri di Fratelli d'Italia sono tanti, ma comanderà Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia sono tanti, ma non possono comandare in 25, semmai ce ne sarà uno vicino a Fontana, ma Attilio Fontana è il presidente e quindi non aspettatevi che lasci fare agli altri. Farà lui come ha fatto nella prima legislatura". Lo ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Feltri, a margine della seduta consiliare inaugurale della XII legislatura, rispondendo alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se, pur con una maggioranza molto forte, in Lombardia comandasse Fontana o Fratelli d'Italia.(Rem)