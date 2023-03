Spagna: ministro Inclusione, riforma pensioni aumenterà costo lavoro di 38 centesimi a ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Inclusione, la Sicurezza sociale e le Migrazioni della Spagna, José Luis Escrivá, ha chiarito che la seconda fase della riforma pensionistica aumenterà il costo del lavoro solo di 38 centesimi di euro all’ora. Parlando con la stampa nei corridoi del Congresso dei deputati, Escrivá ha risposto alle critiche della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), secondo cui la riforma farebbe ricadere l'onere dell'aumento del reddito della previdenza sociale sulle spalle delle aziende e dei lavoratori. Il ministro per l’Inclusione spagnolo ha sottolineato che il costo medio del lavoro per ora lavorata in Spagna, attualmente pari a 25,4 euro, salirà nei primi anni della riforma a 25,5 euro e raggiungerà poi i 25,8 euro nel 2050. Escrivá ha spiegato che la Commissione europea esprimerà il suo parere per l’approvazione della seconda fase della riforma pensionistica quando la Spagna richiederà la quarta tranche dei fondi dell'Ue. In merito alla possibilità che la riforma possa subire modifiche in Parlamento, il ministro ha affermato che "c'è sempre un margine di miglioramento", ma è fiducioso che le diverse forze politiche sosterranno il testo.(Spm)