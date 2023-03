Fvg: presidente Consiglio regionale, potenziare ruolo Enti locali nelle relazioni con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni del futuro si devono costruire sul rapporto tra entità subnazionali, potenziando il ruolo degli enti locali che rappresentano un "fattore cruciale di stabilità". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, intervenendo oggi a Bologna al forum sul progetto Tamsall, l’iniziativa cofinanziata dall'Unione europea che punta a fornire a 20 municipalità libiche strumenti per migliorare l'offerta di servizi pubblici. Secondo Zanin, la Libia rappresenta per il Friuli Venezia Giulia "un'opportunità per avviare sinergie connesse alla pesca, dalla cantieristica alla fornitura di servizi, e per lo sviluppo di nuovi collegamenti commerciali tra imprese friulane e libiche nel settore della trasformazione del pescato". Il presidente ha sottolineato l'importanza di una cooperazione tra pari, che si basi su tematiche economico-sociali di importanza condivisa, "perché la collaborazione funziona davvero solo quando ci sono reciproci vantaggi". Essenziale è anche "la continuità nei progetti di cooperazione, che consente di capitalizzare un patrimonio di relazioni costruite nel tempo". Il Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato durante l’incontro, è stato una delle prime Regioni italiane ad aderire all’iniziativa di Nicosia, prendendo parte a un progetto-pilota di formazione dei giovani libici nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione, grazie al quale sono state organizzate in Regione più di 40 attività formative. (Frt)