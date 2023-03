Lazio: intesa collaborazione tra Comando Guardia finanza e Corpo nazionale soccorso alpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- É stato firmato oggi, presso la caserma del Corpo Ten. Mavm F. Arcioni, a Roma, dal Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, Gen. D. Virgilio Pomponi e dal presidente del Servizio Regionale Lazio del Cnsas, dottor Roberto Carminucci, un protocollo d’intesa volto a consolidare e potenziare la collaborazione tra i due attori principali impegnati in attività di soccorso in montagna e negli ambienti ostili e impervi. L’intesa prevede un coordinamento nelle attività di soccorso tra la stazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Antrodoco, in provincia di Rieti, nonché le Stazioni Cnsas dislocate nel territorio laziale, con la possibilità di impiegare, dove necessario, anche l’elicottero del Corpo in dotazione al Reparto Operativo Aeronavale del Lazio. I militari del Corpo impegnati nelle attività di collaborazione sono qualificati tecnici di Soccorso Alpino e conduttori di unità cinofile e sono stati da ultimo impiegati nelle operazioni di ricerca di sopravvissuti nelle aree terremotate della Turchia, nell’alluvione della Regione Marche e nell’analogo evento che ha interessato l’isola di Ischia. Le attività svolte dalla Stazione Sagf di Antrodoco, istituita lo scorso ottobre 2022, hanno sinora consentito di salvare 28 persone, procedendo anche al recupero di 19 salme per i conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria. (segue) (Com)