Lazio: intesa collaborazione tra Comando Guardia finanza e Corpo nazionale soccorso alpino (2)

- Il Comandante Regionale Lazio ha dichiarato: "Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza svolge le funzioni di polizia della montagna e opera con professionalità e coraggio per la salvaguardia della vita umana, affrontando rischi e fatiche in ogni situazione di emergenza. Nello svolgimento dei propri compiti i militari del Sagf utilizzano strumentazioni tecnologiche d’avanguardia per la localizzazione delle persone in pericolo, disperse o scomparse, anche con l’ausilio di unità cinofile e dei mezzi aerei del Corpo. Il protocollo d’intesa che oggi firmiamo con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, con il quale già collaboriamo proficuamente contribuirà a rendere ancora più efficace l’attività di soccorso della Stazione Sagf di Antrodoco, a giovamento della sicurezza dei cittadini". Il presidente del Servizio Regionale Lazio del Cnsas ha dichiarato: "Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lazio, oggi con la firma del protocollo di intesa con il Comando Regionale della Guardia Di Finanza, ratifica una già ottima e fattiva collaborazione tra i due enti. L’intesa siglata di fatto esalta la grande professionalità in materia di sicurezza e supporto alle persone in difficoltà nelle nostre montagne e vallate a totale servizio della cittadinanza. La presenza della stazione del Sagf, insieme alle sei stazioni alpine e a quella speleologica del Cnsas, che offrono un soccorso medicalizzato, coprono in modo capillare tutto il territorio regionale, riuscendo così ad operare in grande sinergia". (Com)