Innovazione: piattaforme digitali per esperienze interattive, a Roma acceleratore start-up

- Piattaforme digitali con realtà aumentata per il settore della cultura, esperienze interattive in mostre e musei, e piattaforme tecnologiche per viaggiatori solitari. Ha preso il via il primo programma di accelerazione per startup della Casa delle tecnologie emergenti, lo spazio per lo sviluppo dell'imprenditoria innovativa di Roma Capitale realizzato assieme a primari corporate partner e attori dell'innovazione. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Il programma di accelerazione sarà realizzato da LVenture Group, società di Venture Capital quotata in Borsa italiana e tra i principali acceleratori di startup a livello europeo e Peekaboo, incubatore certificato e B-Corporation, partner tecnici del Comune di Roma nel progetto Cooperazione territoriale europea (Cte). Il percorso, della durata di tre mesi, ha l'obiettivo di sviluppare sinergie tra le corporate partner e le startup selezionate. Durante il periodo di accelerazione infatti ogni gruppo dovrà affinare il proprio business e le proprie tecnologie per guadagnarsi l'opportunità di uno sviluppo commerciale con uno o più partner. Per farlo saranno messi a disposizione i nuovissimi spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma presso la Stazione Tiburtina e l'esperienza dei migliori docenti e manager in ambito innovazione del territorio. (segue) (Com)