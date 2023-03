Innovazione: piattaforme digitali per esperienze interattive, a Roma acceleratore start-up (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio trasferimento di competenze da parte degli esperti verso i nuovi imprenditori e i loro team, al termine del quale le startup avranno la possibilità di presentare i risultati del programma ai corporate partner della Casa delle Tecnologie Emergenti (Acea, Tim e WindTre) nell'ottica di realizzare insieme le soluzioni innovative proposte. L'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, ha commentato: "E' con grande soddisfazione che lanciamo il primo percorso di accelerazione nell'ambito della Cte di Roma. Questa azione, che verrà seguita a stretto giro anche dall'avvio di quella di trasferimento tecnologico, è una prima sperimentazione per stimolare lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione, che vede nella collaborazione fra startup, corporate, incubatori, università e Comune, un tassello fondamentale per lo sviluppo economico della città." Il primo programma di accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti, rivolto a startup con soluzioni innovative nei settori del turismo e della mobilità, ha selezionato 5 startup: Open Stage Srl che inserisce l'intrattenimento urbano e la cultura tra i servizi offerti dalle smart city, realizzando eventi ad alto tasso di innovazione; Art Otf Srl, che ha inventato una piattaforma digitale con funzioni tecnologiche di realtà aumentata e virtuale per il settore della cultura e del turismo a supporto di eventi, siti artistici, archeologici e museali; Switch srl, che ha sviluppato una piattaforma che permette di pianificare la distribuzione di mezzi di trasporto e infrastrutture di supporto all'interno dei contesti urbani con il fine di ottimizzare la mobilità. (segue) (Com)