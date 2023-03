Energia: Cattaneo (FI), obiettivo zero emissioni ambizioso e irrealizzabile, serve anche il nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, in una intervista a "Libero" evidenzia come "tutti vogliamo un sistema di mobilità rispettoso dell'ambiente, anche con la previsione, in prospettiva, di zero emissioni. Ci dividiamo, però, radicalmente sul modo in cui raggiungerlo. A sinistra - afferma Cattaneo - c'è un approccio ideologico, noi invece siamo pragmatici e convinti che per ottenere risultati sia indispensabile un'alleanza con il mondo produttivo. Quel che conta dovrebbe essere il risultato, ossia non inquinare, altrimenti si presta il fianco a chi sostiene che ci siano interessi di parte e pressioni internazionali dietro la spinta all'elettrico". "Non capisco perché la sinistra italiana – prosegue - rifiuti così pervicacemente la soluzione nucleare. Ci sono tematiche, come quella ambientale, che la sinistra finisce sempre per ideologizzare, quando invece dovrebbero essere guardate nella sostanza". (segue) (Rin)