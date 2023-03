Energia: Cattaneo (FI), obiettivo zero emissioni ambizioso e irrealizzabile, serve anche il nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elettrico, prosegue Cattaneo, ancora oggi "ha dei limiti", e non è solo un problema di "poche colonnine e scarsa possibilità di rifornimento o di costi maggiori delle auto, ma proprio di inquinamento: lo smaltimento delle batterie e il fatto che, nel suo ciclo completo, un'auto elettrica potrebbe inquinare ancora più di una a motore a scoppio, specie se, come sembra, entro il 2035 ci saranno motori a benzina a emissioni quasi zero e biocarburanti. Bisogna vedere come si produce l'energia". "Se lo si fa con le centrali a carbone o ancora con il gas non si risolve il problema. Il rispetto dell'ambiente è un tema doveroso, ma è anche vero che le emissioni delle auto sono solo lo 0,8 per cento del totale e per questo si chiede di rivoluzionare tutta la nostra industria automobilistica. Penso che la politica proceda per scatti in avanti e che a volte mostrare di avere il coraggio di decidere diventi più importante di quello che si decide. E questo non va bene. Comunque, se non una retromarcia, un rallentamento ci sarà, basta guardare alla Germania. Mi conforta, significa che anche gli ambientalisti, quando governano, fanno prevalere il pragmatismo e tengono conto della complessità delle situazioni. I ragionamenti in politica vanno fatti sulla concretezza anziché sui titoloni e le ideologie estemporanee", conclude il capogruppo di FI alla Camera. (Rin)