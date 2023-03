Regno Unito: sondaggio, 77 per cento elettori non ha fiducia nella Dichiarazione di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di tre quarti degli elettori nel Regno Unito non sono fiduciosi che la Dichiarazione di primavera del ministro del tesoro Jeremy Hunt sarà loro d'aiuto. È quanto emerge da un sondaggio di YouGov, secondo cui, complessivamente, il 77 per cento dei cittadini non è sicuro che la dichiarazione fiscale di oggi avrà un impatto positivo sulla loro vita. Anche tra coloro che hanno votato per i Conservatori alle ultime elezioni, il 76 per cento delle persone crede che la revisione di bilancio non li aiuterà a superare la crisi del costo della vita. Solo il 10 per cento dell'elettorato nel suo complesso è fiducioso che il nuovo budget implementerà sussidi sufficienti per aiutare le famiglie. (Rel)