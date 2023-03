Roma: Fd'I Municipio III, domani inaugurazione targa dedicata a vittime anni di piombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 16 Marzo alle ore 16:00 presso i giardini della metro Conca D’Oro a Roma sarà inaugurata la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo. "Un atto pensato e fortemente voluto dal sottoscritto, dal gruppo di Fratelli d’Italia e votato da tutto il consiglio del Municipio Roma III". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Minicipio III, Manuel Bartolomeo. Alla cerimonia presenzieranno i parenti delle vittime e alcune associazioni che da anni si interessano e si battono per la custodia della memoria storica di quegli anni e per le stragi impunite. "Saremo insieme, opposizione e maggioranza, affinché quegli anni non si ripetano mai più - spiega Bartolomeo -. Un segnale forte che ha l’obiettivo di sensibilizzare e al contempo contrastare gli episodi di violenza che si stanno verificando nei nostri quartieri e non solo", conclude. (Com)