Giustizia: Aula Camera approva parti mozioni Pd e Avs, respinto testo M5s

- L’Aula della Camera ha approvato alcune parti della mozione di Alleanza Verdi e Sinistra, concernente iniziative di competenza in materia di processo penale in relazione al rispetto dei principi costituzionali, mentre ne ha respinto la premessa. Via libera dall’Assemblea di Montecitorio anche ad alcune parti della mozione, sullo stesso argomento, presentata dal Partito democratico, mentre altre sono state bocciate. Respinta, infine, la mozione del Movimento cinque stelle. (Rin)