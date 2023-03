Vaticano: Farnesina, settima edizione dell’Italian Design Day a Palazzo Borromeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto il 13 marzo a Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, un evento, dal titolo “La qualità che illumina: l’energia del design per le persone e per l’ambiente”, organizzato per celebrare la settima edizione dell’Italian Design Day. Lo riferisce la Farnesina su suo sito web. Il dibattito – aperto dai saluti dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto – è stato moderato da Elisa Anzaldo, caporedattore centrale del Tg1 Rai, e ha visto la partecipazione di rappresentanti del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e del ministero della Cultura. Sono inoltre intervenuti Paolo Conversi, esperto di ecologia integrale della segreteria di Stato della Santa Sede; l’architetto Renata Cristina Mazzantini, curatrice della mostra “Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”; Davide Groppi, amministratore delegato di Davide Groppi Srl; Franco Caimi, amministratore delegato di Caimi Brevetti Sspa; Carlo e Giovanna Castiglioni, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Achille Castiglioni; Margherita Pellino, responsabile della Fondazione Vico Magistretti; Giampaolo Grassi, giornalista Ansa e autore di un libro dedicato a Francesco Binfaré, tra i maggiori designer italiani. (segue) (Res)