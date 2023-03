Vaticano: Farnesina, settima edizione dell’Italian Design Day a Palazzo Borromeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento ha inteso celebrare la settima edizione della Giornata del Design Italiano, in concomitanza con analoghe iniziative svoltesi in 112 Paesi del mondo. Da tempo, infatti, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale è attivo nella promozione delle eccellenze culturali italiane all’estero; anche il ministero della Cultura è impegnato nel sostegno al design come caratteristica peculiare del Made in Italy e come vettore di diffusione della cultura e dell’artigianalità italiane, anche nella prospettiva dell’integrazione dei linguaggi dell’arte contemporanea. Nel corso dell’evento, l’architetto Mazzantini ha illustrato i contenuti e le finalità della mostra “Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”, promossa dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e realizzata con il contributo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e della Banca del Fucino, a testimonianza del dialogo e del nesso indissolubile tra design e arte come espressioni dello spirito creativo della cultura italiana. (segue) (Res)