Vaticano: Farnesina, settima edizione dell’Italian Design Day a Palazzo Borromeo (3)

- Dalla tavola rotonda è emersa una visione d’insieme sulla storia e sulle prospettive del design italiano, simbolo di qualità e di eccellenza, in grado di coniugare il senso artistico del bello con le esigenze della funzionalità degli oggetti e del loro uso quotidiano. È stata più volte sottolineata, altresì, l’importanza peculiare del rapporto tra cultura artigianale, capacità tecnica e ricerca nello sviluppo dell’idea creativa nei processi produttivi in serie: una caratteristica fondamentale dell’industria italiana del settore, erede di un’artigianalità plurisecolare, apprezzata ed emulata in tutto il mondo. Ancora, è stata messa in luce la rilevanza della qualità come fattore di sviluppo sostenibile, entro una prospettiva di responsabilità sociale nell’impiego delle risorse materiali, nella tutela del lavoro e nell’autentico rispetto dell’ambiente. Si è reso evidente, così, il nesso con il magistero di Papa Francesco sull’ecologia integrale, come nuovo paradigma inclusivo, necessario per dare spazio ad una “cultura della cura”, alternativa alla sottocultura “dello scarto”. Interdipendenza delle responsabilità, responsabilità della sostenibilità e sostenibilità della bellezza sono, quindi, i tre pilastri di un’azione eticamente orientata, per realizzare un futuro condiviso all’insegna della protezione della “casa comune”, della coesione sociale e della promozione della cultura. (Res)