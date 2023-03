Giustizia: cosa prevede la mozione del centrodestra approvata dalla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione unitaria del centrodestra, concernente iniziative di competenza in materia di processo penale in relazione al rispetto dei principi costituzionali, approvata dall'Aula della Camera, su cui il governo aveva espresso parere favorevole, impegna l’esecutivo "a monitorare l’applicazione dei principi costituzionali", "a rendere effettivo, anche attraverso iniziative culturali e di informazione, il principio di non colpevolezza previsto dall'articolo 27 della Costituzione", "ad adottare le opportune iniziative normative in materia di misure cautelari personali atte a garantire il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27 della Costituzione, incidendo, a monte, sui presupposti per la loro applicazione e, nello specifico, su quelli non aderenti al necessario rispetto del principio di legalità quali quello previsto dall’articolo 274, comma 1, lettera c) del Codice di procedura penale e, quindi, rafforzando sia il controllo giurisdizionale sulle medesime sia l’obbligo motivazionale", "ad adottare iniziative normative volte a rendere effettiva la ragionevole durata dei processi", "a tutelare i diritti del soggetto indagato o imputato attraverso iniziative normative mirate", "ad adottare iniziative normative per disciplinare ulteriormente la materia delle intercettazioni onde evitarne l'abuso" e "ad adottare le iniziative di competenza necessarie atte ad inibire la pubblicazione, anche parziale, del contenuto di intercettazioni, nell’equo contemperamento del principio della presunzione di non colpevolezza con il diritto di cronaca". Il testo impegna, inoltre, il governo "in materia di intercettazioni, ad adottare le opportune iniziative normative volte ad assicurare l’utilizzo come strumento di ricerca della prova, individuando, a seguito della conclusione della indagine conoscitiva che si sta svolgendo al Senato, eventuali disfunzioni o lacune normative", "ad adottare iniziative normative in ordine al tema della prescrizione con il fine di ristabilire la prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio", "ad adottare iniziative normative volte a prevedere, in materia di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in violazione di legge, l’assolutezza del relativo divieto ex articolo 191 del Codice di procedura penale, anche nel caso di ricorso da parte dell’imputato a riti alternativi", "ad intraprendere le necessarie iniziative normative in materia di regime di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del magistrato del pubblico ministero, in asse con i principi costituzionali ed europei", "ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235, prevedendo che le cause di sospensione degli amministratori regionali e locali siano allineate con i principi costituzionali ed europei in materia di giusto processo", "ad adottare iniziative normative volte a riformare il reato di abuso di ufficio", "ad adottare le iniziative normative volte a modificare l’articolo 346-bis del Codice penale in materia di traffico di influenze illecite, alla luce dei principi di tassatività e tipicità, necessarie a garantire il principio di legalità, nel rispetto dei vincoli discendenti dalla sottoscrizione della Convenzione di Merida, tipizzando maggiormente le relative condotte e posticipando la tutela penale in relazione all’effettivo risultato lobbistico". (segue) (Rin)