Giustizia: cosa prevede la mozione del centrodestra approvata dalla Camera (2)

- Il documento impegna, infine, l'esecutivo "ad adottare iniziative normative relative ai fenomeni baby gang e a combattere il fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente anche di piccola quantità", "ad adottare iniziative normative volte: a combattere le truffe agli anziani, a tutelare l’inviolabilità del domicilio da occupazioni arbitrarie", "nell’ottica di una funzionale esecuzione della pena, al fine di contrastare il sovraffollamento carcerario, ad adottare iniziative volte a far sì che i detenuti stranieri scontino la pena nei propri Stati di origine", "a procedere con una riforma dell’ordinamento penitenziario per garantire piena dignità al detenuto, con programmi di lavoro dei detenuti stessi, sicurezza nelle carceri, assunzioni per la polizia penitenziaria e la costruzione di nuovi istituti penitenziari" e "a valutare l’opportunità di prevedere percorsi alternativi alla detenzione per i detenuti tossicodipendenti, come già previsti dall’ordinamento penitenziario, anche mediante il maggior coinvolgimento degli enti del Terzo settore". (Rin)