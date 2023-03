Migranti: direttore Oim Italia a “Nova”, ecco perché la Tunisia è il primo Paese di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è divenuta il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti che sbarcano in Italia via nave in modo irregolare per “varie ragioni”, la prima delle quali è l’accordo per l’ingresso senza visti con Costa d’Avorio e Guinea. Lo afferma oggi ad “Agenzia Nova” Laurence Hart, direttore dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Italia e coordinatore dell'ufficio per il Mediterraneo dell'organizzazione, in un’intervista a margine della conferenza “Migliorare la narrazione della migrazione nell’Africa centro-occidentale e in Europa”. “I migranti in partenza dalla Tunisia provengono da Paesi molto specifici, che, guardando le statistiche di questi giorni, sono Costa d’Avorio e Guinea. Sono Paesi con cui la Tunisia ha un accordo di arrivi senza visto. Questo stimola da una parte la migrazione regolare, perché molti subsahariani sono impiegati regolarmente nei vari settori dell’economia tunisina. Dall’altra ovviamente lascia spazio a molti intermediari che giocano sulla mancanza di informazione o su informazioni distorte per i loro tornaconto personale”, afferma Hart, spiegando come il business delle migrazioni irregolari generi, per difetto, un introito di oltre 10 miliardi di dollari. “E’ una risorsa per molte persone malintenzionate che vogliono sfruttare la mancanza di informazione su questo fenomeno”, aggiunge Hart. (Res)