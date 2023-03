Veneto: ai comuni confinanti con regioni statuto speciale oltre 13 milioni di fondi per valorizzazione territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 27 i comuni veneti che riceveranno un totale complessivo di oltre 13 milioni di finanziamenti provenienti Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Lo ha annunciato con una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Per i diciannove comuni del Piemonte sono in arrivo 9.428.729 euro mentre ai 27 comuni veneti saranno distribuiti 13.363.981 euro". In Veneto ai finanziamenti sono stati ammessi i comuni dell'Alpago, Annone Veneto, Chies d'Alpago, Cinto Caomaggiore, Cordignano, Domegge di Cadore, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Gruaro, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mansuè, Meduna di Livenza, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Portobuffolè, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sarmede, Soverzene, Tambre, Teglio Veneto e Vigo di Cadore. (Rev)