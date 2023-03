Fisco: Da Pozzo (Confcommercio), bene governo su metodo e contenuti riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio “ritiene molto positivo questo approccio sia per quanto riguarda il metodo che per quanto riguarda i contenuti”. Lo ha detto Giovanni Da Pozzo, vicepresidente di Confcommercio imprese per l’Italia, uscendo da palazzo Chigi al termine dell’incontro tra governo e imprese sulla riforma del fisco. “Dopo 50 anni – ha proseguito – si va verso, ci auguriamo, una riforma fiscale che riguarda il mondo delle imprese ma anche i cittadini”. “È un momento particolare per il nostro Paese, in cui tutti dobbiamo fare uno sforzo cercare di trovare le soluzioni all’interno del contesto europeo per una crescita che ci ha visto per troppo tempo fermi”, ha detto ancora Da Pozzo. Il reddito disponibile delle persone “è fermo rispetto ad altri Paesi”, e questo “è legato a molteplici fattori, tra cui il peso fiscale e una metodologia di approccio fiscale eccessivamente burocratica e complessa, che dovrebbe essere risolta con questa legge delega, che indubbiamente richiederà un lavoro non breve e concertato con le forze economiche e sociali”, ha concluso. (Rin)