Infrastrutture: Ferrante, avviati lavori Galleria Telese Vitulano, da governo sì a grandi opere

23 luglio 2021

- "Oggi, insieme al ministro Matteo Salvini, ho partecipato all'avvio dei lavori di scavo della Galleria Telese Vitulano, 'Le Forche', nell'ambito della nuova linea Alta capacità Napoli/Bari. E' stata l'occasione per ribadire l'importanza di quest'opera strategica che, una volta finalizzata, consentirà di collegare il versante tirrenico a quello adriatico ed in particolare due importanti città del nostro Sud, Napoli e Bari, in sole due ore". Lo afferma in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture. "L'opera, che ha richiesto stanziamenti per circa sei miliardi con il contributo essenziale del Pnrr, è un modello ingegneristico e di sviluppo a livello nazionale e apporterà indubbi benefici all'intero Mezzogiorno ponendo le basi per il suo rilancio sociale ed economico. La giornata di oggi - conclude - conferma quanto il nostro dimostri, ogni giorno di più, di essere il governo del sì alle grandi opere su tutto il territorio nazionale, ai collegamenti veloci e sicuri, all'efficienza, allo sviluppo, al progresso, al futuro".(Rin)