Moldova: vicepremier Serebrian, manovre ucraine ai confini sono di tipo difensivo

- Le manovre militari ucraine al confine con la Moldova sono operazioni di tipo difensivo e non preparativi di un’aggressione militare. Lo afferma il vice primo ministro per la Reintegrazione della Moldova, Oleg Serebrian, all'emittente televisiva "RliveTV.". Secondo Serebrian la concentrazione delle forze militari in prossimità del segmento transnistriano del confine moldavo-ucraino sono dei preparativi per un possibile attacco proveniente dalla Transnistria (regione separatista filorussa nell’area orientale della Moldova). Gli scavi per realizzare delle trincee al confine servono a contenere potenziali attacchi e non a effettuarne. Serebrian ha affermato che la posta in gioco dell'Ucraina è difendersi, non aprire un secondo fronte. "Il modo in cui le unità ucraine sono schierate e il tipo di fortificazioni che gli ucraini hanno, queste azioni sono difensive, non offensive. Piuttosto, l'Ucraina ha sempre avuto paura di un'offensiva, di un attacco dalla regione della Transnistria, e più volte è circolata questa ipotesi, che la regione della Transnistria potesse essere utilizzata come un potenziale fronte di espansione dell'aggressione contro l'Ucraina. Non è un segreto che l'Ucraina abbia mantenuto diverse unità nei pressi della Transnistria, unità che potrebbero essere utilizzate su altri segmenti del fronte. Che ci sia una presenza militare non è un segreto per nessuno, nemmeno per noi”, ha detto il vicepremier. (segue) (Rob)