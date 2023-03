Moldova: vicepremier Serebrian, manovre ucraine ai confini sono di tipo difensivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se ci sono dei preparativi in corso, sono di tipo difensivo perché diversi esperti militari hanno avvertito a gennaio che una nuova offensiva potrebbe aver luogo nella primavera di quest'anno. È circolata l'ipotesi di un attacco dalla Bielorussia, ma alcuni ritengono che anche la regione della Transnistria possa essere utilizzata in un'operazione militare che avrebbe come obiettivo la città di Odessa", ha detto Serebrian. Il funzionario è scettico su un potenziale attacco sotto falsa bandiera dalla regione della Transnistria che provocherebbe un contrattacco dell’Ucraina. "Si è parlato del fatto che potrebbe aver luogo un'operazione sotto falsa bandiera. Personalmente non credo a questa ipotesi. Anche questa ipotesi è stata discussa lo scorso anno. Per quanto riguarda lo scavo di trincee alla frontiera, fermare il fenomeno del contrabbando può essere un elemento, ma le trincee sono difensive, nessuno si prepara a un'offensiva costruendo delle trincee", ha affermato il vicepremier. (Rob)