Roma: Di Cola (Cgil), sostegno a studenti che oggi scendono in piazza per tutela salute mentale

- A Roma questo pomeriggio "le studentesse e gli studenti saranno in piazza per la salute mentale, si sono dati appuntamento alle 15:00 davanti il ministero della Salute: a loro tutto il nostro sostegno". Lo scrive su Facebook il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. "Ci chiedono una società diversa, che si prende cura delle persone e che ne mette al centro il benessere - spiega -. Ne danno un taglio generazionale, chiedendo il rafforzamento degli sportelli psicologici pubblici nelle scuole e nelle università e dei consultori familiari, ma è un tema che riguarda tutte e tutti. Lo ha reso evidente l’emergenza sanitaria, che ha fatto emergere e acuito il malessere e i disagi, che non possono essere nascosti sotto il tappeto. La nostra - aggiunge - non è una società che sta bene e dobbiamo prendercene cura. Servono scelte da parte del governo che vadano nella direzione di un welfare pubblico, forte e universale ma anche la Regione Lazio e le Asl possono fare la loro parte nel costruire ed essere l’esempio di un nuovo sistema della salute". (Rer)