Estonia-Germania: Steinmeier in visita al contingente tedesco presso base aerea di Amari

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è in visita oggi al contingente che l'aeronautica della Germania (Luftwaffe) schiera presso la base di Amari, in Estonia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dispiegamento si inquadra nell'operazione di polizia aerea che la Nato sta conducendo negli Stati baltici dal 2004. Ad agosto, il comando a rotazione delle operazioni è stato assunto dalla Germania, che ad aprile lo cederà al Regno Unito. In tale prospettiva, dal 6 marzo, i caccia multiruolo Eurofighter Typhoon dei due Paesi stanno effettuando pattugliamenti congiunti nei cieli di Estonia, Lettonia e Lituania. Due di questi aerei hanno scortato l'Airbus A319 che ha portato Steinmeier da Berlino all'Estonia. Attualmente, ad Amari sono di stanza circa 150 militari e tre Eurofighter Typhoon della Germania. Il contributo del Regno Unito è di altrettanti di questi velivoli. Dalla base, Steinmeier si recherà a Tallinn per incontrare il presidente dell'Estonia, Alar Karis, e decorare con la Croce al merito federale il suo predecessore Kersti Kaljulaid. Nella giornata di domani 16 marzo, il capo dello Stato tedesco avrà un colloquio con la prima ministra estone, Kaja Kallas, per poi rientrare a Berlino. (Geb)