Migranti: Foti (Fd’I), in 22 anni nessun governo ha messo mano a Bossi-Fini

- La legge Bossi-Fini “ha 22 anni. C'era la possibilità di modificarla e stravolgerla nel corso degli anni, ma alla fine nessun governo che si è succeduto ha avuto il coraggio di metterci le mani”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo a “Coffee break”, su La7. “In Europa – ha proseguito – bisogna convincersi tra Stati che è necessario intervenire per il soccorso in mare. Servirebbe una convergenza tra maggioranza e opposizione per decidere come affrontare nel futuro il fenomeno dell'immigrazione che si presenta epocale”. “Bisogna governare questa emergenza perché di certo non si arresterà nei prossimi anni", ha concluso. (Rin)