Scuola: Bandecchi (Ap), precario un docente su quattro, governo non abbandoni istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fotografia fatta da Tuttoscuola, un docente su quattro ha un contratto precario. In un terzo dei casi si tratta di insegnanti over 45. Lo dichiara in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare (Ap), Stefano Bandecchi. “La metà dei docenti a tempo determinato ricopre, poi, un posto di sostegno: a fare le spese di questa assenza di certezza non sono solo gli insegnanti ma anche i più fragili a cui viene negata una solida continuità didattica", specifica Bandecchi, che aggiunge: "Siamo di fronte a una situazione in cui docenti che lavorano da anni sono ancora precari e chi vorrebbe entrare, come i giovani, trova l'accesso sbarrato”. “Il governo Draghi aveva approvato la riforma del reclutamento: ora – conclude il coordinatore nazionale di Ap – manca solo un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) attuativo. Il governo Meloni faccia presto e risolva una situazione che va avanti da troppi anni: un Paese che tiene al suo futuro non può abbandonare così l'istruzione". (Rin)