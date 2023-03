Salute: Battisti (Pd), nel Lazio al lavoro per legge su disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la consigliera regionale del Lazio, Sara Battisti del Pd in una nota spiega: "Sto lavorando a una proposta di legge regionale che, assieme al sostegno psicologico che abbiamo garantito alle cittadine e ai cittadini del Lazio nella precedente legislatura, possa rappresentare una risposta a chi soffre di questi disturbi. Dati alla mano - prosegue -, solo in Italia sono tre milioni i giovani che soffrono di Disturbi del comportamento alimentare (Dca): il 95,9 per cento sono donne, il 4,1 per cento uomini. Una situazione allarmante - sottolinea - che impone una risposta concreta da parte delle istituzioni per favorire progetti di prevenzione per le scuole, offrire sostegno alle famiglie e ai pazienti, incentivare la ricerca, al fine di individuare i percorsi di cura più adeguati ed efficaci, garantire i percorsi di cura in strutture adeguate. Per queste ragioni - conclude - sto lavorando ad una proposta di legge regionale che, assieme al sostegno psicologico che abbiamo garantito alle cittadine e ai cittadini del Lazio nella precedente legislatura, possa rappresentare una risposta a chi soffre di questi disturbi".(Com)