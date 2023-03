Roma: Diaco-Badaracco (M5s), Gualtieri si appropria di nostro lavoro su collettore fognario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, effettuerà un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del Collettore fognario della Crescenza nel Municipio Roma XV. Il sopralluogo è successivo "all'inserimento nella delibera di giunta capitolina del febbraio 2023 dell'intervento richiesto dal M5s con l'ordine del giorno approvato dopo un lungo iter in commissione dal consiglio del Municipio XV all'unanimità lo scorso 31 gennaio". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del M5s, il consigliere capitolino Daniele Diaco e la consigliera municipale Irene Badaracco. "Siamo felici che il sindaco abbia voluto appropriarsi anche di questo nostro lavoro - aggiungono -, così realizzando il programma delle amministrative 2021 del M5a che conteneva proprio l'allaccio della rete fognaria" e "il completamento della rete idrica afferente. Questa infrastruttura di urbanizzazione primaria è indispensabile per la cittadinanza, i residenti e l'ente regionale Parco di Veio che la attendono da oltre 20 anni. Complimenti sindaco, anche stavolta l'opera certosina di appropriazione del nostro operato le è riuscita alla grande". (Com)