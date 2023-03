Piemonte: 40 nuovi posti letto per la prevenzione e cura dei disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata sui disturbi alimentari, la Regione Piemonte ha annunciato di aver attivato un bando per attivare 40 nuovi posti letto in tre strutture residenziali per prevenire e curare il problema. La procedura scatterà da domani. "Nel giro di pochi anni, complice anche la Pandemia, si è registrato un aumento dei nuovi casi di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (Dna) pari al 30-40 per cento, che ha rapidamente portato da 20 mila a 28 mila il numero delle persone affette da disturbi alimentari nella nostra Regione - ha affermato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi -. In Piemonte, poco meno di un anno e mezzo fa, abbiamo attivato la 'Rete dei servizi regionali per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione', una capillare e integrata rete regionale per la cura ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. (segue) (Rpi)