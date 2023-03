Piemonte: 40 nuovi posti letto per la prevenzione e cura dei disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei i livelli di presa in carico e cura del paziente: centro esperto regionale, livello di base (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), livello ambulatoriale di primo livello, livello ambulatoriale complesso/semiresidenziale, livello ospedaliero (emergenza e posti letto dedicati di riabilitazione) e comunità terapeutica. Giovedì 16 marzo, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito della Regione Piemonte l'avviso per la manifestazione di interesse per attivare strutture residenziali dedicate al trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. La ricerca riguarda nello specifico una struttura residenziale sanitaria per adulti da 20 posti letto da destinare a pazienti in trattamento per anoressia nervosa e bulimia nervosa e due strutture per minori (Ctm), per le medesime patologie, da 10 posti letto ciascuna, per le fasce di età 10-14 e 14-17 anni", ha concluso Icardi. (Rpi)