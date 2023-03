Cinema: M5s, rinnovare Ccnl doppiatori fermo da 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione dello sciopero dei doppiatori “è un segnale importante che segna la buona volontà della categoria di arrivare a una soluzione condivisa che porti al rinnovo del loro contratto, fermo al 2008”. Lo hanno detto gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato. “Continuiamo a seguire gli sviluppi della vicenda, su cui abbiamo depositato una interrogazione perché è assurdo che il governo continui a tacere”, hanno proseguito. “È necessario arrivare al rinnovo di un contratto fermo da 15 anni prevedendo modalità di lavoro congrue e tutele anche rispetto alle insidie per i lavoratori che vengono dalle nuove tecnologie. Sosteniamo pienamente l'obiettivo di un contratto collettivo nazionale di lavoro unico per tutto il comparto dell'audiovisivo", hanno concluso. (Rin)