Lavoro: oltre 417 mila le assunzioni previste dalle imprese a marzo (2)

- Si attesta complessivamente al 47,4 per cento la quota di assunzioni di difficile reperimento (+6,3 per cento rispetto ad un anno fa), soprattutto a causa della mancanza di candidati per ricoprire le posizioni lavorative aperte. A incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono i settori legno-arredo (59,2 per cento), costruzioni (58,5 per cento), metallurgia (58,3 per cento), tessile-abbigliamento-moda (58 per cento). Rispetto a un anno fa, aumentano le opportunità di assunzione per i giovani “under 30” che sfiorano le 132mila unità, pari al 31,6 per cento delle entrate complessive previste dalle imprese (+3,4 per cento rispetto a marzo 2022). Ict, industrie della carta e stampa, commercio, servizi finanziari e assicurativi e industrie meccatroniche si distinguono perché stanno ricercando giovani per oltre il 40 per cento dei contratti da attivare. La quota di assunzioni che le imprese prevedono di ricoprire ricorrendo a immigrati si attesta sul 18,8 per cento delle entrate complessive, in crescita rispetto al 16,8 per cento di marzo 2022 (+2 per cento). Logistica, servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, industrie metallurgiche, industrie del legno-arredo e costruzioni sono i settori in cui la necessità di lavoratori immigrati superiora il 20 per cento degli ingressi programmati. Il flusso delle assunzioni è caratterizzato da una prevalenza di contratti a tempo determinato (215 unità; 51,4 per cento del totale), seguono i contratti a tempo indeterminato (88 mila; 21,2 per cento) e quelli in somministrazione (45 mila; 10,7 per cento). (Rin)