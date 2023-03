Russia: Consiglio federale approva inasprimento pene per discredito di coinvolti nell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera alta del Parlamento russo, il Consiglio federale, ha approvato gli emendamenti sull'inasprimento delle pene per il discredito dei partecipanti all'operazione militare speciale in Ucraina. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", il decreto aumenta anche la pena massima per tale reato da cinque a sette anni di reclusione. Gli emendamenti precisano che la pena sarà inflitta per il discredito e la diffusione di informazioni false non solo relativamente alle forze armate della Russia, ma anche di volontari coinvolti nell'operazione speciale. (Rum)