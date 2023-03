Migranti: Michel, lavorare contro trafficanti e aprire canali legali di ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve lavorare a canali legali di di migrazione, "per non lasciare a trafficanti e criminali la capacità di decidere chi deve venire nell'Unione europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo nel corso del dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo del 23-24 marzo. "Sappiamo che il tema della migrazione è un argomento che dà origine a tensioni politiche e ideologiche, e che a volte viene anche utilizzato per creare polarizzazione all'interno delle nostre società, e crediamo che si debba dare prova di freddezza e razionalità nell'analizzare la questione"; ha detto. Nei prossimi mesi, ha spiegato Michel, "lavoreremo meglio alla dimensione interna e sul Patto su migrazione e asilo". Ma fino a quel momento, ha proseguito, "senza aspettare l'entrata in vigore del Patto per la migrazione, è certo che dobbiamo fare meglio e di più in termini di cooperazione con i Paesi terzi, con i Paesi di origine, con i Paesi di transito". L'Ue, ha concluso Michel, deve fare di più in termini di cooperazione, "per lottare insieme contro i trafficanti e i criminali che speculano sulla miseria e sulla povertà. Di più anche nella mobilitazione per aprire canali legali di migrazione, per non lasciare che siano i trafficanti e i criminali a decidere chi ha la capacità di venire nell'Unione europea, ma per decidere in coscienza, nel rispetto dello Stato di diritto, come gestire in modo regolare e umano e con la necessaria fermezza". (Beb)