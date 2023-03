Corno d’Africa: inviato speciale Cina, stabilità richiede "fine dei giochi geopolitici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiave per raggiungere la stabilità a lungo termine nel Corno d’Africa è “porre fine ai giochi geopolitici che hanno origine al di fuori dai confini e concentrarsi sulla tripla minaccia posta alla sicurezza, allo sviluppo e alla governance” della regione. Lo ha dichiarato l’inviato speciale della Cina per il Corno d’Africa, Xue Bing, durante una conferenza stampa ad Addis Abeba. Pechino sostiene gli Stati della regione nella risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, ha detto Xue, ricordando che la Cina ha dedicato un documento alle "Prospettive di pace e sviluppo nel Corno d’Africa”. Il documento ha goduto di una “risposta forte” e di “un ampio consenso” da parte degli Stati regionali, ha aggiunto, rinnovando la propensione di Pechino a lavorare con il Continente per costruire “una comunità dal futuro condiviso”. La Cina non ha interessi personali in Medio Oriente, nel Corno d'Africa o in qualsiasi altra regione, e continuerà ad essere un partner per lo sviluppo e la prosperità, ha concluso il rappresentante di Pechino.(Cip)