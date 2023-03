Germania: impresa di Kiel multata per aver contribuito a costruzione ponte di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'impresa di Kiel è stata condannata dal tribunale della stessa città a pagare una multa da 1,3 milioni di euro per aver fornito alla Russia un martello idraulico impiegato nella costruzione del ponte di Crimea. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, aggiungendo che l'azienda ha violato le sanzioni dell'Ue contro Mosca. Secondo la procura di Kiel, che ha richiesto la sanzione amministrativa, vi era il “sufficiente sospetto di violazione della legge sul commercio estero” in vigore in Germania da parte della società, il cui nome non è stato reso noto. Inaugurato nel 2018, il ponte di Crimea è stato realizzato a seguito dell'annessione illegale da parte della Russia della penisola appartenente all'Ucraina, nel 2014. Per la procura di Kiel, la sanzione contro l'impresa tedesca coinvolta nella realizzazione dell'infrastruttura prevede una multa da 18 mila euro nei confronti del responsabile della società e la confisca dei ricavi derivanti da tale attività, pari a circa 1,3 milioni di euro. (Geb)