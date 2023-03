Spagna: stanziati 793 milioni nel primo bando per Piano strategico veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha pubblicato un documento che illustra la distribuzione regionale degli aiuti pubblici relativo al primo bando del Piano strategico per i veicoli elettrici (Perte Vec) con una dotazione di 793 milioni di euro. Come riferisce il sito specializzato "Energia Renovables", i Paesi Baschi sono la regione che ne ha beneficiato maggiormente con un totale di 209 milioni di euro (26,3 per cento del totale), seguiti dalla Catalogna con 198,7 milioni di euro (25 per cento) e dalla Comunità Valenciana con 186 milioni di euro (23,4 per cento). Al quarto posto si trova la Navarra, che riceverà 57,52 milioni di euro, seguita da Aragona (50,77 milioni di euro), Madrid (28,03 milioni di euro), Galizia (19,8 milioni di euro), Castiglia e León (19,7 milioni di euro) e Castiglia-La Mancia (17 milioni di euro). Per quanto riguarda invece i fondi distribuiti tra le diverse comunità autonome nell'ambito del Piano Moves III, volto a incoraggiare l'acquisto di veicoli elettrici e a promuovere le infrastrutture di ricarica, il governo ha distribuito un totale di 674,6 milioni di euro. Di questo importo totale, 338,28 milioni di euro sono stati destinati a incoraggiare l'acquisto di veicoli elettrici e 336,3 milioni di euro a promuovere l'infrastruttura di ricarica nelle diverse comunità autonome. (Spm)