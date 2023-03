Moldova: funzionario Usa, Russia proseguirà azioni destabilizzanti contro Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia proseguirà le azioni destabilizzanti in Moldova. Lo ha detto il primo vice segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici, Dereck Hogan, che sta effettuando una visita a Bucarest, in un incontro con alcuni giornalisti romeni. "Il nostro approccio a queste sfide mira a condividere le informazioni che abbiamo con il governo della Moldova. È molto importante che sappiano quello che sappiamo noi quando si tratta di ciò che la Russia sta pianificando, è lo stesso approccio che abbiamo avuto nei confronti dell'Ucraina nel caso dell'invasione russa. Una seconda cosa è rendere pubblico ciò che la Russia sta cercando di fare in modo che tutto il mondo sappia: queste sono le vere intenzioni della Russia in Moldova, ma anche in altri Paesi. In terzo luogo, sosteniamo il governo della Moldova e il popolo moldavo. La Russia continuerà con tali tattiche, ma non vediamo un pericolo imminente proveniente dalla Transnistria", ha dichiarato Hogan. Il funzionario ha menzionato il sostegno Usa da 320 milioni di dollari per la Moldova in termini di economia, energia, aiuti umanitari. "Stiamo lavorando con il Congresso per sbloccare altri 300 milioni di dollari per la Moldova nel campo dell'energia. Questo, insieme a ciò che la Romania sta facendo in questo settore, credo rassicuri il governo e il popolo moldavo che siamo tutti con loro", ha affermato Hogan, che oggi si recherà in visita a Chisinau. (Rob)