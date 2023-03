Russia: ministero Energia prevede calo produzione petrolio nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia russo prevede un calo della produzione di petrolio in Russia quest'anno. E' quanto affermato dal ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, nel corso del suo intervento alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). "Per il 2023, ci aspettiamo che il livello (della produzione di petrolio) sarà leggermente inferiore, anche a causa di una riduzione volontaria della produzione", ha affermato il ministro. Lo stesso vale anche per il gas, "sia a causa del rifiuto del mercato europeo, sia con il riorientamento dei flussi di energia", ha aggiunto Shulginov. (Rum)