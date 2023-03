Roma: scale mobili rotte in metropolitana, turista disabile portata in braccio al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un disagio ai danni di una turista disabile in visita nella Capitale. E' successo alla fermata della Metro B "Colosseo" dove una turista americana in vacanza in Italia è stata portata in braccio da alcuni agenti della polizia di Roma Capitale a causa dell'inagibilità delle scale mobili all'interno della fermata. La ragazza, affetta da Sla, è stata accompagnata dai poliziotti sulle scale che da Largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo e che "sono recitante da mesi perché dichiarate pericolanti e la scala mobile, unidirezionale, presente all'interno della fermata Colosseo linea B è ferma da mesi", ha affermato in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Un gesto di grande umanità che merita un pubblico encomio ma che evidenzia, ancora una volta, la carenza di attenzione sulle barriere architettoniche che colpisce anche davanti al monumento simbolo di Roma", ha aggiunto. (segue) (Rer)