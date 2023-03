Lombardia: questa mattina undici nuovi ingressi in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono undici i Consiglieri regionali che questa mattina in occasione della prima seduta della nuova legislatura sono subentrati ai neo assessori, nominati la scorsa settimana dal Presidente Attilio Fontana. Sono 6 uomini e 5 donne. Per tre di loro (Claudia Carzeri, Giulio Gallera e Gigliola Spelzini), si tratta di una riconferma perché erano Consiglieri uscenti, gli altri otto rispetto alla precedente legislatura sono new entry. Con i nuovi ingressi l’età media del Consiglio regionale si innalza di un anno, passando da a 49,5 a 50,6. La composizione definitiva dell’Aula risulta di 58 maschi e 22 donne: con il nuovo “assetto”, sono 49 i Consiglieri che nell’ultima legislatura non sedevano in Aula o non avevano un incarico da assessore o sottosegretario. A Milano al posto di Marco Alparone (Vice Presidente a assessore bilancio e finanze) è subentrato Marco Bestetti (Fratelli d’Italia), 36 anni, Consigliere comunale a Milano, che ha ottenuto 4.720 voti. Sempre tra le fila di Fratelli d’Italia Franco Lucente (assessore Trasporti e mobilità sostenibile) è stato sostituito da Maria Cacucci, 41 anni, assessore all’Istruzione, attività produttive e commercio nel Comune di Rozzano (MI), che ha preso poco più di tremila preferenze (3.035). Torna in Consiglio regionale Giulio Gallera (Forza Italia), 54 anni, ex assessore al Welfare e poi presidente della Commissione Bilancio, che alle elezioni dello scorso febbraio ha preso 5.674 preferenze. Gallera subentra a Gianluca Comazzi (assessore Territorio e sistemi verdi). A Bergamo Paolo Franco (assessore Casa e housing Sociale) è stato sostituito da Pietro Macconi (Fratelli d’Italia), 74 anni, già consigliere regionale con Alleanza Nazionale, che ha sfiorato le tremila preferenze (2.989). (segue) (Com)