Lombardia: questa mattina undici nuovi ingressi in Consiglio regionale (2)

21 luglio 2021

- A Brescia il seggio di Fratelli d’Italia assegnato a Barbara Mazzali (assessore Turismo, moda e marketing territoriale) è andato a Giorgio Bontempi (Fratelli d’Italia), 60 anni, Sindaco di Agnosine che entra in Consiglio grazie ai suoi 4.488 voti. Sempre a Brescia Claudia Carzeri, 46 anni, prima dei non eletti nella lista di Forza Italia con 7.591 preferenze, entra al posto di Simona Tironi (assessore Istruzione, formazione e lavoro). Per lei si tratta di un ritorno: nella precedente legislatura, infatti, Carzeri è stata consigliere regionale e Presidente della Commissione Territorio e infrastrutture.Una conferma anche a Como: al posto di Alessandro Fermi (assessore Università, ricerca e innovazione) subentra Gigliola Spelzini (Lega), 55 anni, che nell’ultima legislatura è stata Presidente della Commissione speciale Montagna. Spelzini è risultata seconda nella circoscrizione lariana con 4.332 voti. A Mantova il posto in aula di Alessandro Beduschi (assessore Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) è stato occupato da Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia), 66 anni, Consigliere comunale a Mantova e già assessore regionale alla Casa, housing sociale e pari opportunità con Roberto Maroni, che ha ottenuto 1.766 voti. Andrea Sala (Lega), 52 anni, secondo più votato nella Lega in provincia di Pavia con 4.552 preferenze, ha preso il posto di Elena Lucchini (assessore Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità). Per dieci anni - dal 2010 al 2020 - Sindaco di Vigevano, Sala oggi è assessore comunale ai Lavori pubblici e viabilità. (segue) (Com)