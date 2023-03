Veneto: Università di Padova protagonista del Premio del Paesaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri a Roma la premiazione nazionale del Paesaggio. Per la scelta del vincitore, una posizione rilevante l'hanno avuta il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova e la professoressa Benedetta Castiglioni, presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze per il paesaggio, che ha ricoperto il ruolo di responsabile della segreteria tecnica del Premio del Paesaggio, compito affidato loro alcuni mesi fa dal Ministero della Cultura. "L'incarico di segreteria tecnica del Premio del paesaggio che ci è stato affidato dal ministero della Cultura – ha commentato Gianluigi Baldo, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità – è stato per noi un grande onore. Rappresenta il riconoscimento del grande impegno di molti docenti del nostro dipartimento in attività legate al tema del paesaggio: si tratta di attività connesse alla ricerca, condotta spesso in maniera inter- e trans-disciplinare, di attività di terza missione, che coinvolgono enti e soggetti del territorio con i quali sviluppiamo numerosi progetti e, non ultime, di attività didattiche, visto che nel nostro Dipartimento abbiamo avviato un corso di laurea magistrale interamente dedicato agli studi sul paesaggio. Si tratta di un corso unico nel suo genere a livello nazionale che attrae numerosi studenti provenienti da tutta Italia". "Si è trattato di un compito tanto impegnativo quanto interessante in tutte le sue fasi – gli ha fatto eco Benedetta Castiglioni –. Dal Premio, in effetti, esce uno spaccato di un Paese che non solo ha una enorme varietà di paesaggi, e di paesaggi portatori di grandi valori, ma anche riesce a far emergere questi valori e a trasformarli in iniziative significative per i territori e per i loro abitanti". Il progetto vincitore è stato quello dell'impresa sociale Orti Generali dal titolo "Orti Generali. La campagna arriva in città" , ma ha ricevuto un riconoscimento anche il progetto denominato "Riqualificazione ambientale diffusa del reticolo idrografico sversante nella Laguna di Venezia", presentato dal Consorzio di bonifica acque risorgive. (Rev)