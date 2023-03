Fisco: Brancaccio (Ance), riforma preveda agevolazioni per chi vuole migliorare nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi andremo ad ascoltare, ma anche a portare sul tavolo una proposta sui temi della rigenerazione e della riqualificazione urbana, perché la riforma fiscale deve prevedere delle agevolazioni per chi investe e per chi vuole migliorare le nostre città”. Lo ha detto la presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, arrivando a palazzo Chigi per l’incontro tra governo e associazioni di imprese sulla riforma del fisco. “È un’occasione unica, siamo in un momento molto importante, e speriamo che in questa legge delega ci sia spazio per gli interventi di privati per migliorare le nostre città”, ha aggiunto. (Rin)