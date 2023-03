Sanità: al Policlinico San Marco di Zingonia (Bg), asportato un tumore all'addome senza trasfusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tumore all’addome di quasi otto chili è stato asportato con successo e senza bisogno di trasfusioni, a una donna di 55 anni. L'intervento è stato effettuato al Policlinico San Marco di Zingonia – Bergamo (Gruppo San Donato), dal professor Stefano Olmi, direttore dell’Unità di Chirurgia Generale e Oncologica e dalla sua équipe. La massa tumorale, della grandezza di 50 centimetri per 25 centimetri, occupava totalmente l’addome della donna, schiacciando lo stomaco, i reni, il fegato e la vescica, oltre ai vasi sanguigni principali. Nel 2020 la donna nota una protuberanza al centro dello stomaco: la condizione viene inizialmente sottovalutata dalla paziente che associa il rigonfiamento alla perdita di molti chili, dovuta a una dieta drastica. Successivamente insorge una nuova protuberanza sul lato destro, e contemporaneamente compaiono diversi sintomi come tensione, dolore addominale, reflusso gastroesofageo e incontinenza urinaria. (segue) (Com)