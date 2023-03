Sanità: al Policlinico San Marco di Zingonia (Bg), asportato un tumore all'addome senza trasfusioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti diagnostici rilevano la presenza di un liposarcoma addominale di grandi dimensioni e l’unica soluzione possibile per la donna è l’intervento chirurgico che, per le caratteristiche del tumore, presenta un rischio operatorio molto alto. Dopo un’attenta valutazione e considerata anche l’eccezionalità della sua condizione, l’équipe del professor Olmi decide di operare la donna poiché la massa potrebbe compromettere gli organi vitali e l’aorta. “Si tratta di un tumore che raramente dà origine a metastasi, ma che comporta una crescita locale che può compromettere il corretto funzionamento degli organi vicini, costantemente sottoposti a compressione da parte della massa stessa” sottolinea il professor Stefano Olmi, direttore dell’Unità di Chirurgia generale e oncologica del Policlinico San Marco. “Abbiamo provveduto tempestivamente a operare la donna, in modo da ripristinare quanto prima le normali funzioni fisiologiche. Attraverso un’incisione addominale, siamo riusciti ad asportare completamente la massa, senza dover ricorrere a trasfusioni. Si è trattato di un intervento molto delicato, durato circa due ore, reso possibile grazie a un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolta l’intera équipe chirurgica, anestesiologica e infermieristica che, come sempre, ha dimostrato elevata professionalità e competenza” continua il professor Olmi. A seguito dell’intervento, è stato necessario un ricovero di quattro giorni. La donna è poi stata dimessa in buone condizioni di salute. (Com)