Energia: Donnarumma (Terna), investimenti record in Piano di sviluppo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti inseriti nel Piano di sviluppo 2023 “sono i più alti mai previsti da Terna e consentiranno di abilitare in maniera determinante la transizione energetica e il conseguimento degli obiettivi che l’Europa e l’Italia si sono dati”. Lo dichiara Stefano Donnarumma, Amministratore delegato di Terna, presentando il Piano di sviluppo 2023. “Mai come oggi, in un contesto particolarmente sfidante, è necessario uno sforzo di programmazione di lungo periodo, un coordinamento fra le istituzioni che consenta all’Italia di cogliere tutte le opportunità che la transizione porta con sé. Le fonti rinnovabili rappresentano il nostro petrolio: abilitarne la diffusione e l’integrazione fa parte della nostra missione di registi del sistema elettrico e sarà determinante per la sicurezza energetica del nostro Paese”, aggiunge Donnarumma. (Rin)