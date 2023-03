Energia: Mazzetti (FI), accordo su nucleare tra Enel-Newcleo è notizia straordinaria per autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di cooperazione con Enel “è una notizia eccellente infatti Newcleo è un vanto per la ricerca italiana e rappresenta una risorsa per concretizzare l'obiettivo di autosufficienza energetica, che si ottiene solo e soltanto con un nuovo mix energetico, nucleare incluso”. Lo ha dichiarato la parlamentare Fratelli d’Italia, Erica Mazzetti, componente della VIII Commissione ambiente, che ha spiegato: "Ho conosciuto la start-up Newcleo un anno fa, ho apprezzato il suo progetto molto promettente e la sua visione, mi sono complimentata per la capacità di convincere finanziatori esteri, sono poi tornata al bacino del Brasimone al centro di ricerca Enea, dove Newcleo ha investito per lavorare al nuovo nucleare". "Proprio il tanto detestato nucleare – ha rimarcato Mazzetti – offre opportunità vere di lavoro qualificato, a ingegneri e tecnici italiani. E ci tengo a sottolinearlo visto che si parla sempre di fuga dei cervelli. Anche per questo, sarebbe opportuno valorizzare di più la struttura di ricerca Enea del Brasimone, dotandolo di infrastrutture e collegamenti in linea con le attuali esigenze". Tornando all'accordo, Mazzetti ha concluso: "È questo l'approccio giusto: sostegno alla ricerca e stimolo alle nuove tecnologie, tutte, senza preclusione alcuna o veti ideologici". (Rin)