- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il governo danese per l'istituzione di un fondo aiuti per l'Ucraina da 940 milioni di euro. "Più di un miliardo di dollari in aiuti militari, umanitari ed economici all'Ucraina sono una garanzia per avvicinare la nostra vittoria comune sull'aggressore e il ritorno della pace in Europa", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)